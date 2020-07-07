Счетная палата создала департамент для проверки системы здравоохранения

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07.07.2020, 13:53, Новости дня

Счетная палата РФ открыла отдельный департамент, который будет заниматься системой здравоохранения, в связи с чем количество проверок в этой сфере возрастет, сообщил председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин.

«Мы создали во втором квартале новый департамент, который будет заниматься аудитом исключительно здравоохранения. Раньше он был связан с другими социальными направлениями, то есть внутри одного департамента образование и здравоохранение анализировалось», – передает «Интерфакс» слова Кудрина.

При этом он отметил, что количество «проверок и системных выводов» в этой сфере вырастет. По его мнению, во всех опросах населения на первом месте фигурирует вопрос качества предоставляемых медицинских услуг.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что пандемия коронавируса обнажила многие проблемы российского здравоохранения: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отечественное здравоохранение недополучает финансирование и требует серьезной перестройки и реформирования.



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