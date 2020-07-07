 

Родное село отца Хабиба Нурмагомедова планируют переименовать в его честь

07.07.2020, 13:53, Разное

В Дагестане глава села Кироваул Магомедрасул Давудов заявил, что населенный пункт планируют переименовать в честь покойного отца Хабиба Нурмагомедова. Этот вопрос будет решаться после того, как пройдет две недели со дня смерти Абдулманапа Нурмагомедова.
Отмечается, что сейчас проходит траур. В село, чтобы почтить память тренера, приезжают люди из разных городов РФ. Позже вместе с жителями будет проведено коллективное собрание. На нем власти поднимут вопрос о переименовании.

По словам Давудова, сам же Хибиб Нурмагомедов тяжело переживает потерю отца. Боец ММА Адам Яндией рассказал, что видел спортсмена на похоронах. Его глаза были наполнены болью и скорбью. Боец заявил, что надолго запомнит выражение лица Нурмагомедова. Он призвал подписчиков беречь родителей.

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался на 58-м году жизни 3 июля. В последнее время он пребывал в больнице, где лечился от коронавируса.



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