Россияне оценили итоги голосования по поправкам к Конституции

07.07.2020, 13:48, Новости дня

Большинство россиян удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Положительно оценили ход голосования по поправкам к Конституции 71% респондентов. Среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше и составляет 88%. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%), а среди принявших участие – 12%, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Наиболее удовлетворены те, кто голосовал на дому (93%), вне помещения (92%) и на избирательном участке (87%). Наименее удовлетворены голосовавшие через Интернет (74%).

Практически каждому голосовавшему россиянину было удобно голосовать – об этом сообщили 96% респондентов. Только 4% опрошенных выразили мнение, что голосование было организовано неудобно.

Голосовавшим было удобно отдать свой голос вне зависимости от выбранного ими способа голосования (95% и выше).

В целом организация голосования в течение семи дней, по мнению 72% принявших участие в голосовании россиян, стала более удобной (64% от всех опрошенных).

Почти четверть проголосовавших (24%) сказали, что длительность в целом не повлияла на удобство голосования (среди всех ответивших эта доля немного выше – 28%). По мнению 3%, стало скорее менее удобно голосовать.

Большинство россиян считают, что во время голосования смогли обеспечить меры санитарной безопасности (82%, среди принявших участие в голосовании – 91%).

По мнению 7% россиян, не смогли обеспечить нужные меры безопасности, среди принявших участие в голосовании эта доля ниже – 4%.

Среди тех, кто выбрал голосовать через Интернет, доля придерживающихся мнения о том, что не смогли обеспечить нужные меры, выше и составила 21% (против 74% – смогли). Подавляющее большинство выбравших голосование на участке, на дому или вне помещения считают, что смогли.

Напомним, на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступил в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.