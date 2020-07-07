Американка признала себя виновной в попытке передать РФ гостайны

07.07.2020, 13:48, Новости дня

Гражданка США Элизабет Ширли призналась в попытке передать спецслужбам РФ документы под грифом «совершенно секретно», сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.

Женщину задержали в июле 2019 года по запросу американских властей в мексиканском отеле. При ней были документы под грифом «совершенно секретно» и незаконно вывезенный маленький ребенок. В понедельник она предстала перед судом по северному округу штата Западная Вирджиния, сообщается на сайте американского ведомства.

По данным Минюста, находясь в Мексике, Ширли написала письмо российским властям, в котором говорилось о необходимости срочно отправить из США предметы, связанные с ее работой, прежде чем их заберут и уничтожат. Также обвиняемая планировала просить убежища в России.

У женщины хранились документы, содержащие информацию о национальной безопасности США. Кроме того, она призналась, что вывезла ребенка, чтобы помешать законному осуществлению родительских прав отца-опекуна.

В минюсте уточнили, что женщина служила в Военно-воздушных силах страны. Кроме того, она работала в разведке Военно-морских сил, занималась кибер-расследованиями в Пентагоне.

Ширли признала себя виновной по двум пунктам обвинения – в «преднамеренном хранении информации, касающейся национальной обороны», а также «международном хищении детей одним из родителей».

Женщине грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 тыс. долларов по обвинению в хранении секретной информации, а также до трех лет заключения и штраф в размере до 250 тыс. долларов за незаконный вывоз ребенка.

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