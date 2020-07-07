Мнение: Капитализм это всегда ложь. История одного графика.

07.07.2020, 13:45, Разное

Уважаемый мною, один из моих любимых оппонентов, человек с которым мне всегда приятно спорить karlsonmarxx, недавно в статье mskolov “БОД-подачка за отказ от борьбы”, разместил комментарий и даже, для наглядности, привёл график вот с таким комментарием:

НА этом графике ,тов. Сколов, видно, что пролетариат уже не имеет прогрессивного начала, т.к производительность растет НЕ ЗА счет труда пролетария, а инженера , инноваторов и госчиновников. Скажите спасибо,что БОД дают.

karlsonmarxx немного исказил факты, Подробности и скрины под катом.

Вот скрин комментария karlsonmarxx. Присмотритесь к графику.

Скрин, на всякий случай

Для сравнения приведу вам оригинальный скрин графика из оригинальной статьи в “Economic policy institute”

График из оригинальной статьи

Что называется, почувствуйте разницу.

Ну а теперь вишенка на торте. Помните слова karlsonmarxx про то, что «видно, что пролетариат уже не имеет прогрессивного начала, т.к производительность растет НЕ ЗА счет труда пролетария, а инженера , инноваторов и госчиновников».

А теперь перевод (простите машинный) оригинального текста из статьи:

Большинство американцев считают, что прилив должен поднять все лодки – что по мере развития экономики все должны пожинать плоды. И вот уже два с половиной десятилетия, начиная с конца 40-х годов, так работала наша экономика. За этот период заработная плата (заработная плата и пособия) типичных работников росла вместе с производительностью (сколько рабочих производит в час). Другими словами, по мере того, как экономика становилась более эффективной и расширяющейся, обычные американцы, соответственно, выигрывали за счет повышения заработной платы. Но в 1970-х это начало меняться.

В период с 1979 по 2018 год чистая производительность труда выросла на 69,6 процента, а почасовая оплата труда типичных работников практически не изменилась и увеличилась лишь на 11,6 процента за 39 лет (после учета инфляции). Это означает, что, хотя американцы работают более продуктивно, чем когда-либо, плоды их труда в первую очередь накапливались у тех, кто на вершине, и у корпоративных прибылей, особенно в последние годы.

Т.е. совсем обратное тому, что говорил karlsonmarxx. Это не пролетариат «не имеет прогрессивного начала», это капиталисты все больше и больше грабят рабочих.

Маркс всегда утверждал, что вместе с повышением производительности труда, повышается и количество произведённого товара. Но если при этом, заработная плата рабочих остаётся на прежнем уровне, то капиталист полностью кладёт себе в карман увеличивающуюся за счёт повышения производительности труда прибыль. Т.е. эксплуатация рабочих повышается. И именно этот график вы видите перед собой.

Но karlsonmarxx вам этого не скажет. И любой капиталист вам скажет, что в последнее время он несёт всё большие убытки из-за повышения зарплат и различных выплат рабочим.

Капитализм — это всегда ложь. Как говориться, бизнес, ничего личного.