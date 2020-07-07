 

Лукашенко отчитался о победе над коронавирусом в Минске

07.07.2020, 13:37, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитался о победе Минска над эпидемией коронавируса. Он пояснил, благодаря чему удалось добиться такого результата.

“Система, которая у нас есть, дисциплина и управляемость в здравоохранении помогали нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы”, – цитирует RT белорусского лидера. Главное, подчеркнул президент Белоруссии, было не допустить паники.

С этим властям справиться удалось. Теперь, по словам Лукашенко, важно избежать повторной эпидемии. Ранее политик сообщил, что коронавирус удалось победить во всей стране.



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