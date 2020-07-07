 

В Сети появились данные о смартфоне Google Pixel 5

07.07.2020, 13:36, Новости дня

В Сети опубликовали технические параметры нового смартфона Google Pixel 5, а также представили снимки девайса.

В частности, новинка по внешнему виду с задней стороны напоминает актуальную версию Google Pixel 4. Кроме того, разработчики сохранили дактилоскопический сканер на тыльной стороне. В передней части вверху имеется небольшой вырез для фронтальной камеры. Эксперты уверены, что габариты смартфона Google Pixel 5 окажутся несколько меньше, чем у предшествующего аппарата.

Еще зимой публиковали рендерны Google Pixel 5 XL, который обладает тройной камерой. Вместе с тем инсайдеры прогнозируют, что смартфон получит мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 765. Официальная премьера устройства состоится в следующем году.



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