Представлен новый смартфон Poco M2 Pro

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07.07.2020, 13:36, Новости дня

Китайская компания Poco официальная представила новый смартфон под названием Poco M2 Pro.

Несмотря на обещания показать совершенно новую модель, не схожую с остальными девайсами, предложенный аппарат является перелицованной модификацией Redmi Note 9 Pro. Аппарат получил мощную зарядку на 33 Вт, а также основную камеру с главным датчиком 48 мегапикселей. Модель функционирует на чипе Snapdragon 720G с 4-6 гигабайтами оперативной памяти.

Кроме того, новинка поставляется в версиях с 64 или 128 гигабайтами постоянной памяти. Емкость аккумулятора смартфона достигает 5000 мАч. Следует отметить, что аппарат достаточно габаритный, о чем свидетельствует увеличенный экран на 6,67 дюйма при высоком разрешении. Минимальная цена в Индии составляет 187 долларов.



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