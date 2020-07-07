Уникальный автомобиль Sabre SixTen выставили на продажу

07.07.2020, 13:36, Новости дня

Многие люди готовы платить большие деньги, чтобы так или иначе выделиться, в том числе огромные суммы они готовы отдавать за придание своей личности некой уникальности посредством владения редким транспортным средством.

Для тех, кто считает, что ему не подобает быть одним из представителей того массового общественного среза, который принято называть серой массой, был выставлен на продажу двухдверный кабриолет в стиле ретро, ​​созданный на основе Ford Mustang четвертого поколения 1996 года. Стоимость машины составляет 34 тыс. долларов.

Объявление о продаже рассматриваемого автомобиля было опубликовано на сайте eBay. Машина называется Sabre SixTen. Автомобиль существует в единственном экземпляре, поэтому каких-либо сомнений по поводу его уникальности быть не может.

Дизайн крыльев выставленной на продажу машины напоминает дизайн автомобилей 1930-х годов, но есть современный штрих, проявляющийся в том, что нет дверных ручек, так как двери открываются с помощью пульта дистанционного управления.

Другие функции включают в себя выдвижную табличку с номером, которая начинает скользить под автомобилем после одного нажатия кнопки, электрический складной верх, обивку из стекловолокна в цвет кузова для заднего сиденья, кожаные сиденья и стандартный кондиционер, круиз-контроль и Bluetooth. В объявлении указывается, что это действительно уличный легальный автомобиль.

Что касается происхождения некоторых деталей, то нужно уточнить, что имеются противотуманные фары от Mini Cooper, передняя решетка Jaguar и задние фонари от Volvo XC90, расположенные горизонтально, а не вертикально.

Интерьер не был сильно изменен, если его сравнивать с вариантом внутреннего оформления так называемого донора автомобиля. Находясь в салоне, пассажир может сказать, что он находится в старом экземпляре модели Mustang.

Транспортное средство оснащается двигателем V6, объем которого, по предварительной информации, равен 3,8 литра. Мотор работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Машине полагается система заднего привода.