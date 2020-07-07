Экологи объяснили формирование суммы штрафа Норникелю в 150 млрд рублей

07.07.2020, 13:30, Новости дня

При расчете суммы, которая может покрыть экологический ущерб, нанесенный разливом топлива компанией «Норникель», учитывались затронутые компоненты экосистемы, концентрация загрязняющих веществ и другие коэффициенты, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные экологи.

Росприроднадзор назначил компании «Норильский никель» штраф за разлив нефтепродуктов под Норильском в рекордную для РФ сумму – почти 150 млрд рублей. В «Русале», который является одним из акционеров компании, удивились назначенной выплате.

«Считается все очень просто: сначала выбирается методика (сейчас их утверждено около сотни), затем берутся различные параметры экосистемы, которым как раз и нанесен вред. Общее правило при расчете – это стоимость восстановления в том виде, в котором пребывала до нанесения ущерба экосистема по компонентам: рачки, паучки, рыбки, водная растительность, донные отложения, которые необходимо теперь регулярно чистить, потому что после аварии они являются источником вторичного загрязнения», – говорит заместитель директора Научно-исследовательского института охраны окружающей среды Андрей Пешков.

Эколог уточняет, что для восстановления потребуются годы. Также он подчеркнул, что нет никаких гарантий того, что и данной суммы будет достаточно.

Научный сотрудник отдела рекультивации и охраны земель Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации им. Академика Костякова Максим Лапушкин добавил, что расчеты ущерба производятся по различным коэффициентам.

«Выбор методики, по которой производится расчет, зависит от концентрации загрязняющих веществ, которые были сброшены в водный объект, общей площади загрязнения, глубины проникновения нефтепродуктов в почву, а также учитывается и пара других коэффициентов», – рассказывает Лапушкин.

После того, как Росприроднадзор сообщил сумму штрафа за причиненный экологический вред, акции «Норникеля» упали на 5,5%.