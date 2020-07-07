 

Минпросвещения попросило 23 млрд рублей на проект по патриотическому воспитанию

07.07.2020, 13:30, Новости дня

Минпросвещения РФ просит выделить более 23 млрд рублей до 2024 года на новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование».

«Все зависит от того, какое решение примет министерство финансов. Мы на данный момент времени запрашиваем 23 млрд 115 млн на четыре года – с 2021 по 2024 год», – сообщил замминистра просвещения Денис Грибов, передает ТАСС.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» рамках нацпроекта «Образование» будет принят до конца этого года, проект документа планируется представить на обсуждение в сентябре. Проект по патриотическому воспитанию «будет служить ресурсной базой» для реализации поправок в закон об образовании, которые инициировал президент Владимир Путин, направленные на воспитательную работу в школах.

Путин 21 мая внес в Госдуму поправки в закон об образовании, которые направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования. Законопроект предлагает ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Законопроект также уточняет само понятие «воспитание». Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Reuters: Пентагон ввел 1600 солдат в район Вашингтона

22.06 / “Бавария” все еще надеется приобрести Лероя Сане за 40 млн евро

07.06 / Le Figaro – США рассчитывают, что РФ и Китай продлят эмбарго против Ирана

29.04 / MSNBC – главный по коронавирусу в США игнорирует масочный режим

26.04 / Саакашвили считает, что в Раде наберутся голоса для его назначения вице-премьером

10.06 / Адвокат Добровинский сказал, чем его «подкупила» семья погибшего в ДТП с Ефремовым

14.06 / Власти Петербурга заявили о нехватке коек для пациентов с COVID-19

03.06 / Дело о разливе топлива в Норильске передали в главк СК. Начались допросы

16.06 / США возобновляют практику смертной казни для федеральных преступников

09.05 / В Москве в честь 75-летия Победы прогремел праздничный салют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска