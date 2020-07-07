АЕБ ухудшил прогноз по авторынку России после падения продаж в июне

07.07.2020, 13:25, Новости дня

Российский авторынок продолжает сокращаться. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в июне уменьшились на 14,6% — до 122,6 тысячи штук в сравнении с июнем 2019 года, сообщил во вторник комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В "тройке" самых продаваемых автомобилей лидируют модели Lada — Granta, Vesta, на третьем месте — Kia Rio.

В январе-июне 2020 года продажи снизились еще значительней – на 23,3% — до 635,96 тысячи машин.

Но падение российского авторынка замедлилось. Продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2020 года рухнули в 2 раза по сравнению с маем прошлого года до 63 тысяч машин, в апреле — в 3 раза до 38,9 тысяч. Такое снижение зафиксировано впервые за всю историю сбора статистических данных по авторынку в России. В марте было продано 160,6 тысячи машин, а в апреле прошлого года — 152,2 тысячи машин.

АЕБ ухудшил прогноз на 2020 год: 1,339 тысячи проданных автомобилей, что ниже уровня прошлого года на 23,9% при сохранении субсидирования продаж и отсутствии новой волны заболеваний коронавирусом.

"Несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос, все же в июне мы наблюдаем снижение продаж на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года, — сообщил Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. — Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстановление в июне".

В июне "АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель страны, продал в РФ 30,248 тысячи машин. Это на 1,7% меньше по сравнению с июнем 2019 года. В январе-июне продажи компании на российском рынке снизились на 19,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 140,6 тысячи машин

Производство и продажи автомобилей в России сократятся в 2020 году на 15-30%, заявлял ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. Но меры поддержки в размере 25 миллиардов рублей — госзакупки, программы Минтранса и регионов по обновлению общественного транспорта — помогут отрасли, отметил Мантуров.

"АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель в России, прогнозирует сокращение авторынка страны в 2020 году на 20-25%. По данным Росстата, в 2019 году в РФ произведено 1,5 миллиона легковых автомобилей и 156 тысяч грузовиков. В 2019 году продажи автомобилей в РФ снизились — на 2,3% до 1,759 миллиона машин — после двух лет непрерывного роста.