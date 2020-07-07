 

В Полтавской области подорвали автомобиль “Укрпошти” и украли 2,5 млн грн

07.07.2020, 13:20, Новости дня

7 июля в Полтавской области неизвестные подорвали автомобиль “Газель”, который принадлежит “Укрпошті”, и украли около 2,5 млн грн, проинформировала полиция.

Происшествие произошло вблизи села Тишки Лубенского района. Сообщение об инциденте поступило в полицию около 10.00. 

Злоумышленникам удалось завладеть табельным пистолетом охранника.

В результате разбойного нападения два человека, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения. Пресс-секретарь областного главка полиции Юрий Сулаев сказал Общественному, что один пострадавший находится в реанимации. 

Полиция квалифицировала событие по ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Правоохранители назвали нападавших “особо опасными преступниками”, их поиск продолжается. 

По данным издания “Полтавщина”, в области ввели план “Перехват”, на въездах в Полтаву полиция проверяет автомобили. 

Фото: pl.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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