 

Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

07.07.2020, 13:18, Разное

Почти 60% российских врачей заявили, что не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Как передают «Ведомости», такие выводы представила крупнейшая социологическая ассоциация ESOMAR.

Почти половина респондентов (49%) уверены, что власти занижают число случаев заражения коронавирусом. 47% считают, что также приуменьшается и число умерших от инфекции. Официальным цифрам по заболевшим и погибшим доверяют 23% и 21% врачей соответственно, а 9 и 11% опрошенных думают, что власти данные завышают.

Исследователи, среди которых также были сотрудники ФОМа и «Левада-центра», опросили 502 российских врача. Больше чем у половины из них есть опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19. 16% опрошенных медиков непосредственно работали с зараженными коронавирусом.

«Врачи делают выводы на основе того, с чем сами сталкиваются, — а это увеличение нагрузки, перевод врачей в «красную зону», – и это плохо соотносится со снижением статистики. Если это не сопровождается личным опытом, то возникает недоверие», — объяснила результаты опроса аналитик ФОМа Ирина Осипова.

В мае о недоверии к статистике по смертности от COVID-19 заявляли 78% российских врачей. 17% опрошенных тогда рассказали, что располагают фактами манипуляций с данными.

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Источник: Новая газета



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