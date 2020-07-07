 

В России возобновляется диспансеризация населения

07.07.2020, 13:18, Разное


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В документе указано, что субъекты федерации могут возобновить диспансеризацию только после перехода на второй или третий этап ограничительных мер. Россиян из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, – рекомендуется приглашать на профилактические процедуры только после полного снятия ограничений. Люди, переболевшие коронавирусом, могут пройти диспансеризацию при условии полного выздоровления и при наличии двух отрицательных тестов на SARS-Cov-2, сделанных с промежутком не менее суток.

В рекомендациях подробно описаны критерии возобновления диспансеризации. Медучреждения должны иметь возможность выделения потоков пациентов, обратившихся для прохождения профилактического осмотра. Они должны заходить через отдельный вход, минуя регистратуру, и по возможности не пересекаться с другими пациентами.

При входе должны быть установлены дозаторы с антисептиками (желательно бесконтактные), все пациенты обязаны носить маски и проходить термометрию. В местах, где возможно образование очередей, а также между банкетками и диванами должна быть разметка для социальной дистанции на расстоянии 1,5 метра. Минздрав также рекомендует проводить проветривание, обеззараживание воздуха и дезинфицировать дверные ручки, перила, выключатели, водопроводные краны не реже двух раз за смену.

Колл-центры поликлиник должны ввести предварительную запись на профосмотры и обзванивать записавшихся для подтверждения явки не меньше, чем за день до диспансеризации. Также рекомендуется планировать обследование одной половозрастной группы в день. «Например, понедельник – женщины до 39 лет, вторник – мужчины до 39 лет, среда – женщины 40-64 лет, четверг – мужчины 40-64 лет, пятница – женщины 40-64 лет, и т.д».

В рекомендациях подчеркивается, что диспансеризация населения может быть приостановлена в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.



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