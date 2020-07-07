В партии «За правду» назвали плюсы присоединения Донбасса к России

07.07.2020, 13:16, Новости дня

«Россия, как любая империя, может или расширяться, или распадаться. Я не хочу, чтобы моя страна распалась», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед, член экспертного совета партии «За правду» Семен Багдасаров, комментируя предложение провести референдумы о присоединении к РФ республик Донбасса, а также Абхазии и Южной Осетии.

«Россия на протяжении своей истории сильно расширялась, и экономические приоритеты никогда не были определяющими. Поэтому и русское государство превратилось в могущественную империю», – убежден востоковед, член экспертного совета партии «За правду» Семен Багдасаров.

«Россия, как любая империя, может или дальше расширяться, или, если не будет этого делать, – распадаться. Я не хочу, чтобы моя страна распалась. Я хочу, чтобы она расширялась», – подчеркнул эксперт.

По словам Багдасарова, именно он является автором «имперской» составляющей в предвыборной программе партии «За правду». Политолог отметил, что всегда поддерживал идею закрепить в Конституции норму, «позволяющую присоединять к РФ любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России».

«От нас отторгли огромные территории после распада СССР, их пора возвращать. Наша задача – вернуть весь юго-восток Украины, объединить Южную и Северную Осетию, а также присоединить ДНР и ЛНР, ведь там живут наши соотечественники. Абхазия живет за счет российского бюджета. Было бы правильнее во всех отношениях, если бы эти территории вошла в состав России», – считает собеседник.

«Да, в отношении РФ могут последовать санкции. А что, сейчас нет санкций? Их можно на пустом месте придумать. Вспомните хотя бы недавний фейк о том, что РФ якобы платила деньги талибам за убийства американских военных в Афганистане. Завтра они еще что-нибудь придумают. Пусть уж хоть будет за что», – подытожил Багдасаров.

Ранее партия «За правду» Захара Прилепина написала предвыборную программу и предложила закрепить в Конституции норму, «позволяющую присоединять к РФ любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России». Программа партии опубликована на ее сайте. Она намерена участвовать осенью в выборах в региональные заксобрания и гордумы.

Партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав РФ самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.

Также партия выступает за «построение полноценного Союзного государства РФ и Белоруссии» с общими органами власти, общим бюджетом и единым рублем.

В октябре Прилепин заявил о создании движения «За правду», позже он рассказал о нем в комментарии газете ВЗГЛЯД. В политсовет вошли американский актер с российским паспортом Стивен Сигал и певица Юлия Чичерина. «За правду» собирается участвовать в предстоящих региональных и федеральных выборах. Сам Прилепин надеется быть услышанным теми, кто сегодня «не вовлечен в политическую деятельность».