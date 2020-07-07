 

Жителей Новороссийска возмутили гуляющие по городу в купальниках туристы

07.07.2020, 13:16, Новости дня

Гуляющие по центру Новороссийска в купальниках отдыхающие вызвали возмущение у местных жителей.

В редакцию издания «Блокнот Новороссийск» обратилась местная жительница, которая засняла на видеокамеру двух девушек-туристок, одна из которых в центре города на улице Героя Куникова шла в купальнике. 

«Отдыхающие какие у нас, в трусах. Вот это позорище! Вот это культура!» – обратилась женщина к девушкам. 

В ответ одна из них заявила, что это купальник, а не нижнее белье.

Женщину поддержал прохожий, напомнив отдыхающим, что они находятся в центре города-героя, а не на пляже. 

Ранее туристка из Санкт-Петербурга Анастасия Монстович пожаловалась на представителей турецкого отеля Angel’s Peninsula, которые запретили ей публиковать в Instagram фото в купальнике. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Обновленный Mini Countryman заметили на Нюрбургринге

02.06 / Пандемия COVID-19. В Великобритании число умерших превысило 39 тыс.

14.05 / Власти Краснодарского края предложили приезжающим в регион самим оплачивать изоляцию в обсерваторе

15.06 / Мишустин утвердил план по обеспечению продовольственной безопасности России

30.04 / Мишустин ограничил личное общение за несколько недель до выявления COVID-19

06.05 / Задержанный в Венесуэле американец раскрыл план по вывозу Мадуро в США

02.05 / В метро Москвы решили начать продавать маски

14.06 / Участникам пробного ВНО вернут деньги

29.05 / Белоруссия открестилась от долгов за российский газ

27.05 / Handelsblatt – США накажут «Северный поток — 2» новыми санкциями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска