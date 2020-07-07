Euronews – карантинные меры бывшего правительства Франции будут разбирать в суде

07.07.2020, 13:10, Новости дня

Французский суд решит, кто должен ответить за дефицит защитных масок во время вспышки коронавирусной эпидемии в стране. В числе подозреваемых находятся бывший премьер-министр Эдуар Филипп, а также бывший и нынешний министр здравоохранения, передаёт Euronews. В случае признания виновными им может грозить тюремный срок до двух лет и штраф до €30 тыс.

Французское правосудие решит, кто виноват в недостатке медицинских масок в стране в начале эпидемии коронавируса — и ещё большем их дефиците на пике. Девять поданных жалоб легли на стол генерального прокурора.

Теперь кассационный суд должен решить, открывать ли дело против трёх министров: экс-премьера Эдуара Филиппа и бывшего и нынешнего министров здравоохранения — Аньес Бузен и Оливье Верана.

Если разбирательства не избежать, чиновникам могут инкриминировать бездействие перед лицом серьёзной угрозы безопасности людей. Санкции, предусмотренные статьёй обвинения, — тюремный срок до двух лет и штраф в 30 тысяч евро.

Кроме того, парламентская комиссия по расследованию предпринятых мер в связи с эпидемией должна будет прекратить работу — или, по крайней мере, приостановить свою деятельность. С марта в суд было подано около 90 жалоб. Девять из них дошли до прокуратуры, ещё 33 подлежат рассмотрению.

Суд республики — единственный судебный орган во Франции, уполномоченный подвергать министров преследованию за действия, совершённые ими при исполнении своих обязанностей.

От COVID-19 во Франции скончались около 30 тысяч человек. Более 200 тысяч были инфицированы.

Дата выхода в эфир 06 июля 2020 года.