 

В Кремле отреагировали на задержание советника Рогозина за госизмену

07.07.2020, 13:08, Новости дня

Задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, не связано с его прежней журналистской деятельностью, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Кремлю известно, что ФСБ уже сделала заявление по обвинению Сафронова в «передаче секретных данных зарубежным разведкам», передает РИА «Новости». 

«Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», – сказал Песков. 

Он уточнил, что в Кремле о задержании советника гендиректора Роскосмоса узнали из СМИ. 

«Мы узнаем об этом из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Это работа, которая ведется 24 часа в сутки», – отметил Песков.

Также он отметил, что контрразведчики выполняют свою работу очень качественно.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что материалы по делу Сафронова засекречены. 

«Материалы уголовного дела в отношении Сафронова содержат секретную информацию и маркированы грифом «секретно». Все судебные процессы по этому делу будут проходить в закрытом режиме», – рассказал он.

Отмечается, что в квартире Сафронова в Москве ведутся следственные действия. Следователи изымают документы и электронные носители. 

Ранее во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене. При этом в Роскосмосе отметили, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации. 

В ФСБ сообщили, что Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб Североатлантического альянса. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. 

До трудоустройства в «Роскосмос» журналист работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.



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