 

В Болгарии пожаловались на нехватку российских туристов

07.07.2020, 13:08, Новости дня

Болгарские курорты пожаловались на нехватку российских туристов и просят власти страны ускорить прибытие россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров.

Болгария в этом месяце ждет туристов из Германии, Нидерландов, Чехии, Словакии, Словении, Польши. При этом болгарским курортам не хватает путешественников из России. Мэр Бургаса Димитар Николов подготовил обращение в МИД Болгарии с просьбой отменить двухнедельный карантин для россиян и максимально облегчить процедуру их въезда, передает ФАН.

Он указал, что в Бургас приезжают более 30% туристов из неевропейских стран, поэтому любые ограничения на их прибытие, в первую очередь, россиян, нужно снять. В противном случае отельеры начнут требовать компенсации за невозможность принимать туристов из этих государств.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова сообщила, что в Софии ждут пересмотра Евросоюзом списка стран, въезд граждан которых приостановлен с 1 июля. Она рассчитывает, что положительный ответ будет на поездки туристов из России, Украины, Израиля и Молдовы.

«Мы ожидаем в перспективе положительного решения ЕС о поездках туристов из России, Украины, Молдовы и Израиля, потому что эти страны являются для нас важными рынками», – сообщила Ангелкова.

Напомним, в конце июня ЕС решил не открывать границы для россиян с 1 июля.



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