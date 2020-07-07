 

Мнение: Наказали за вброс…

07.07.2020, 13:06, Разное

Какая милая девушка глава ЦИК Элла Памфилова. Но суровая! Вон как бескомпромиссно заявила о другой девушке, Зое Хорошаевой, которая попалась на вбросе, после чего её уволили из избиркома.

«Я думаю, что надо самые жесткие меры принимать. Я считаю, что тем людям, которые дискредитировали себя на работе в комиссии, не место там» – сурово заявила Памфилова.

Хотя за такое не увольнять надо, а возбуждать уголовное дело. Потому что это преступление.

Но как возбуждать уголовное дело, если вброс голосов на прошедшем голосование по обновлению конституции был массовым?

Специалисты подсчитали: «…тотальный объем фальсификаций был около 20 миллионов голосов, что является рекордом не только для России, но, вероятно, и для любых соревновательных выборов в мировой истории» (отсюда).

И по всему получается, что Хорошаеву уволили не за вброс. А за то, что попалась…

К слову, как красиво говорила девушка о том, как организовано голосование!

А ее взяли и уволили… Ну хоть не с работы уволили, а всего лишь из УИК. Зоя Хорошаева, как работала замначальника отдела ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА РАМЕНКИ», так,  думаю, и будет работать…

Источник: Ирек Муртазин



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