Пара с собачками: Кэти Перри и Орландо Блум прогулялись по пляжу Санта-Барбары

07.07.2020, 12:54, Разное

Совсем скоро звезда “Властелина колец” и “Пиратов Карибского моря” Орландо Блум во второй раз станет отцом, а его возлюбленная, певица Кэти Перри, – впервые матерью: в ближайшее время на свет должна появиться их дочь. Но пока будущие супруги наслаждаются последними беззаботными деньками, вдохновляясь безмятежностью океана в Санта-Барбаре – родном городе певицы.

35-летняя Кэти и ее 43-летний Орландо были замечены папарацци на прогулке со своими питомцами – рыжими той-пуделями Майти и Наггет. Звезды практически представили family look, выбрав полосатый верх и соломенные головные уборы: он шляпу, она – козырек. Пока Блум подставлял лицо солнцу, наслаждаясь теплом, Перри, напротив, скрывалась за солнцезащитными очками.

Кэти Перри и Орландо Блум Кэти ПерриЯ взволнован и очень рад. Наступает волшебное время прибытия маленького ангела на эту планету – именно так я могу описать будущее событие. Жду не дождусь бессонных ночей, чтобы вставать покормить малышку с бутылочкой. Конечно же, я имею в виду сцеженное молоко, потому что наверняка мы будем кормить ее грудным молоком. Но бутылочки точно будут,- рассказал о будущей дочери Орландо в интервью Good Morning America, отметив, что отцовство не кажется ему чем-то пугающим:

Я с нетерпением жду именно этих моментов, потому что очень люблю их: когда кругом ночь, все спят, и бодрствуешь только ты и засыпающий ребенок. Знаете, это такие тихие фрагменты жизни, когда ты со своей семьей и малышом, здесь и сейчас, смотришь, чем можешь помочь, и стараешься позаботиться об этом маленьком человечке.

Кэти Перри и Орландо Блум Орландо Блум с собачкамиО воспитании детей Блум знает не понаслышке: актер растит 8-летнего сына Флинна от отношений со своей бывшей супругой, моделью Мирандой Керр. Роман же с Кэти Перри начался уже после развода Орландо и Миранды. О том, что между Блумом и Перри все серьезно, стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться этой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить.