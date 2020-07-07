 

ФСБ задержала в Крыму семь исламистов

07.07.2020, 12:53, Новости дня

Семь исламистов из террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) задержаны в Крыму за пропаганду и вербовку, информирует ФСБ России.

«В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» , задержано три главаря и четыре рядовых активных участника», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Задержанные, по данным следствия, распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман в свои ряды. У них изъяли запрещенные пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, в марте в Крыму были задержаны четыре участника запрещенной в РФ террористической организации «Хизб Ут-Тахрир аль-Ислами», их подозревали в пропаганде и вербовке.



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