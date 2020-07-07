Дерматолог рассказала, как спасти обгоревшую кожу

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07.07.2020, 12:53, Разное

Для того, чтобы быстрее избавиться от солнечного ожога, нужен правильный уход. Врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, как спасти обгоревшую кожу.
Правильная обработка поражённого участка кожи – залог быстрого его заживления. Врач назвала пошаговую инструкцию спасения обгоревшего на солнце кожного покрова. Сначала нужно промыть его прохладной водой. Далее на влажную кожу необходимо нанести успокаивающий крем. С этой целью лучше выбрать средство из аптеки, в состав которого входит бепантен, а также иные увлажняющие компоненты. При этом специалист предупредила о том, что не стоит использовать кремы, содержащие спирт или масла, а также средства с очень жирной консистенцией. Жабоева отметила: лучшим вариантом являются легкие эмульсии. Наносить их необходимо каждые три-пять часов.

Кроме того, не стоит убирать шелушащуюся кожу самостоятельно, особенно при помощи скрабов, информирует Инфореактор. Если нет возможности приобрести подходящее для этого средство, поражённый участок кожи можно намазать кисломолочным продуктом, в частности сливками или сметаной.



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