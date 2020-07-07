 

МИД оценил вероятность распространения чумы из Китая в России

07.07.2020, 12:53, Новости дня

Серьезных угроз распространения бубонной чумы в РФ нет, так как перемещение людей через границу практически остановлено, сообщил директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

«Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, между Китаем и Монголией тоже практически полностью закрыто – или как в случае с нашей границей с Монголией очень серьезно ограничено – пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем», – цитирует РИА «Новости» Зиновьева.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур в северном Китае. 

До этого руководство автономного района Внутренняя Монголия объявило третий уровень предупреждения по профилактике чумы, он будет действовать до конца года.



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