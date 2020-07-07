 

Помпео допустил возможность запрета TikTok в США

07.07.2020, 12:51, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США «определенно изучают возможность» запрета приложений китайских социальных сетей, включая TikTok.

«Я не хотел бы спешить с этим вопросом.., но мы изучаем эту возможность», – сказал Помпео в интервью Fox News.

Американские законодатели поднимали вопросы по поводу использования приложением TikTok данных пользователей, заявляя, что они обеспокоены тем, что китайские законы требуют от отечественных компаний «поддерживать и сотрудничать с разведывательными усилиями, контролируемыми Компартией Китая».

Приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok принадлежит базирующейся в Китае компании ByteDance. Недавно оно был запрещено в Индии вместе с 58 другими китайскими приложениями на фоне столкновений на границе между Индией и Китаем.



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