 

Мнение: Этот день настал

07.07.2020, 12:50, Разное

Политологи не могут врать.
Сегодня все начнется.
Или нет.

Источник: Colonel Cassad



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