 

Цена экспорта Газпрома в мае упала ниже уровня рентабельности

07.07.2020, 12:48, Новости дня

Средняя цена экспорта газа Газпрома в мае 2020 года снизилась до 94 долларов за 1 тыс.у кубометров, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По подсчетам «Интерфакса», рентабельный уровень экспорта для Газпрома должен составлять не ниже 100 долларов за 1 тыс. кубометров: 13 долларов – себестоимость добычи, 14 долларов – налог на добычу полезных ископаемых, 27 долларов – транспортировка по России, минимум 20 долларов – транспортировка до целевых рынков Европы. Итого выходит 70 долларов, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%. 

В свою очередь, по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности составляет 105 долларов за 1 тыс. кубов.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе 2020 года средняя цена по экспорту газа Газпрома была 162 доллара, в феврале – 143 доллара, в марте – 125 долларов, в апреле – 109 долларов за 1 тыс. кубометров.

В мае средняя цена экспорта газа снизилась до 94 долларов, а выручка составила 1,123 млрд долларов. Объем поставок на экспорт в мае 2020 года составил 11,9 млрд кубометров (в мае 2019 года было 16,581 млрд кубов). 

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что предприятие ведет переговоры с китайскими партнерами о наращивании поставок газа на 6 млрд кубометров. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / “Не трагедия”. В Совфеде РФ россиян призвали не планировать зарубежные путешествия на 2020 год

18.05 / Войска Сарраджа захватили принадлежавший армии Хафтара ЗРК «Панцирь»

01.06 / Въехавшим на грузовике в толпу протестующих в Миннеаполисе оказался экс-боец ВСУ

07.07 / Турция пригрозила ответными мерами в случае новых санкций ЕС

18.05 / Мишустин пообещал провести совещание о проблемах с выплатами медикам

16.05 / Новый внедорожник Ford Explorer появился в Европе

02.06 / Стало известно о новой схеме мошенничества в WhatsApp

14.05 / В России впервые со 2 мая за сутки выявили меньше 10 тысяч заразившихся коронавирусом

16.06 / На акции протеста медработников в Париже вспыхнули беспорядки

21.05 / Губерниев заявил о случаях массового употребления допинга в российском биатлоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска