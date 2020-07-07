В Кремле оценили перспективы возобновления авиасообщения с другими странами

07.07.2020, 12:48, Новости дня

Перспективы возобновления воздушного сообщения с другими странами пока неясные, в мире еще возникают различные новые очаги вспышек коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что перспективы «неясные», ситуация «настолько неясная, насколько возникают различные новые очаги вспышек и в Европе, в различных городах, и в Азии, поэтому ситуация абсолютно в этом плане нестабильная, она меняется изо дня в день», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Росавиация до конца июля продлила ограничение на международные полеты и запрет на въезд в Россию для иностранцев из-за коронавируса.

Отметим, что Евросоюз с 1 июля начал открывать границы другими странами, однако в списке из 14 государств РФ нет.