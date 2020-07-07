 

Под Москвой задержали неудавшегося угонщика

07.07.2020, 12:37, Разное

На бульваре Строителей в городе Домодедово Московской области задержан мужчина в маске, который вместе с товарищем пытался угнать с неохраняемой парковки иномарку, пишет сайт “Подмосковье сегодня”. При нем была сумка с отвертками, сверлами, шуруповертами, а также электронными устройствами для подавления сигнала GPS и отключения сигнализации. Второму подозреваемому удалось скрыться.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Скандалы: Российские следователи победили Apple

04.06 / Мнение: Рука Кремля

23.04 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 апреля 2020 года

18.06 / Мнение: Автономная зона Капитол-Хилл

23.06 / Россиянка с тремя фамилиями пропала без вести

21.05 / Самый холодный день в мае: москвичей предупредили о снегопаде

03.06 / Иван Дорн представил новый клип, снятый дизайнером “Игры престолов” и “Дэдпула”

11.06 / Мнение: Общественное безумие на ровном месте не возникает

19.05 / Американские журналисты восхитились советской ядерной минометной установкой

21.06 / Мнение: Поправки к Конституции откроют новые возможности для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска