 

Современный Обломов: Валентина Клягина уже 10 лет живет затворнической жизнью

07.07.2020, 12:37, Разное

Тогда жизнь Клягиной заметно изменилась. Молодая актриса замкнулась в себе и пережила два инсульта, приковавших ее к дивану в собственной квартире. Теперь Валентина Клягина ведет затворнический образ жизни и старается ни с кем не контактировать.

Андрей Малахов решил узнать истинную причину столь сильных изменений в жизни артистки и наткнулся на ужасающую картину, которая распахнулась перед редакцией России 1, приехавшей в квартиру Валентины Клягиной. На кадрах отчетливо видны обшарпанные стены и грязная посуда, прикрытая различным хламом. Сама же артистка призналась, что уже около 30 лет никто не занимался ремонтом жилой площади.

Тревогу забили соседи звезды советского кино и ее однокурсник Владимир Шихов, видевшийся с Валентиной восемь лет назад. По словам мужчины, Клягина всегда была скромным и закрытым человеком, но сейчас она превратилась в маниакального затворника. Артистка призналась, что все эти годы она просто ждала, когда ее переселят, а дом снесут. Но подобного чуда так не произошло, в то время, как квартира Валентины превратилась в помойку.

Клягина добавила, что ее образ жизни обусловлен не только проблемами со здоровьем, но и тяжелыми отношениями с родным сыном. Теперь Валентина осталась один на один со своими переживаниями. Помогает ей отвлечься только телевизор или глубокий полуденный сон. Многие соседи артистки отметили, что даже не подозревали о ее звездном прошлом. Калягина скрывалась от них и не делилась жизненными историями.

“Сын, я бы хотела, чтобы он слез с моей шеи. Он привел сожительницу. Они оба живут в квартире, всем пользуются, а я за это только плачу. Моя жизнь сузилась до дивана и телевизора. Я живу, как Обломов”, – расплакалась артистка в прямом эфире.

Советская актриса рассказала, что долгое время приходила в чувства после второго инсульта. Стоит отметить, что с родными сыновьями она предпочитает не общаться. Старший наследник звезды живет в другой квартире на ВДНХ, где раньше жила его бабушка.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Скандалы: Офицеры МВД заступились за арестованных генералов

23.06 / Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

01.06 / Есть губы, зубы и язык: Девочка родилась со вторым ртом на подбородке

28.05 / Питт и Джоли помирились, чтобы устроить дочери Шайло незабываемый праздник

18.06 / Учёные рассказали, как загрязнённый городской воздух влияет на развитие мозга у детей

18.05 / Трагедия Telegram

06.06 / Полина Гагарина уехала в Санкт-Петербург на фоне слухов о разводе

09.05 / В Москве число умерших с коронавирусом превысило 1000 человек

21.06 / Есть жертвы: в жилом доме в Киеве погремел мощный взрыв

29.06 / При нападении на здание фондовой биржи погибли люди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска