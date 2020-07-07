 

Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 показали на фото

07.07.2020, 12:33, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung официально опубликовала несколько снимков новых умных часов под названием Galaxy Watch 3.

Эксперты уверены, что демонстрация внешнего вида девайса является прямым подтверждением, что их премьера состоится в скором времени. На сайте бренда устройства предложены под номерами SM-R845F и SM-R850, которые могут отличаться размерами, а также другими параметрами. Несколько ранее инсайдеры анонсировали, что на рынок могут выйти одновременно 9 модификаций умных часов.

Представители марки пока не называют никаких подробностей о предстоящих моделях, тогда как эксперты предполагают, что минимальная стоимость Galaxy Watch 3 составит порядка 400 долларов в базовом исполнении.



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