Флагман Xiaomi Mi 10 Venti выйдет на рынок в августе

07.07.2020, 12:33, Новости дня

Появились подробности, что новый смартфон Xiaomi Mi 10 Venti официально представят публике в следующем месяце.

Вместе с тем его стоимость окажется несколько выше, чем актуальная флагманская модель, о чем свидетельствуют инсайдеры. Следует отметить, что новинка получила качественный дисплей, который имеет частоту обновления кадров 120 Гц. Также инсайдеры уверены, что разработчики применят в отношении флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Venti продвинутый чип Snapdragon 865.

Аппарат поддерживает современную оболочку MIUI 12. Пока производитель не называет стоимость аппарата, однако предполагается, что она составит от 710 долларов в минимальном исполнении. Уже в скором времени будут известны все подробности о данном устройстве.