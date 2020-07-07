 

Лукашенко поздравил жителей Минска с победой над коронавирусом

07.07.2020, 12:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске ликвидирована проблема распространения коронавируса, и поздравил минчан в связи с этим.

«Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова) только что переговорил, как ситуация (с распространением коронавируса в Минске) складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились», – передает БелТА слова Лукашенко на встрече с активом Минска.

По мнению президента, «система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы».

При этом Лукашенко отметил, что «Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что население 2 млн, перемещение огромное – учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли».

Президент считает, что «самым главным было не допустить паники». «Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно», – добавил он.

По данным Минздрава, в Белоруссии по состоянию на 6 июля зарегистрированы 63 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции в стране скончались 429 человек.

Напомним, 2 июля Лукашенко в ходе вручения государственных наград заявил о победе над коронавирусной инфекцией в республике и отметил труд медиков, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.



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