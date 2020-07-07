 

Кремль рассказал о позиции по голосованию на выборах в течение нескольких дней

07.07.2020, 12:30, Новости дня

В Кремле нет четкой позиции по вопросу голосования на выборах в течение нескольких дней, это компетенция ЦИК, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле нет четкой позиции на этот счет. В данном случае нужно ориентироваться, наверное, на позицию Центризбиркома, и какие-то рекомендации и аргументация будет формулироваться именно там», – заявил он, передает РИА «Новости».

Так Песков ответил на вопрос, видит ли Кремль какие-либо препятствия, чтобы голосование в единый день голосования в сентябре было растянуто на несколько дней, и следует ли его растягивать в отдельных регионах или сразу по всей стране.

Напомним, во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком планирует обсудить с регионами возможность проведения голосования в течение нескольких дней на выборах этой осенью.



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