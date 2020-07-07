 

В Кремле отреагировали на новые санкции Лондона

07.07.2020, 12:30, Новости дня

В Кремле сожалеют в связи с санкционным списком Великобритании по России, будет применен принцип взаимности в объеме, соответствующем интересам Москвы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле могут лишь сожалеть «в связи с такими недружественными шагами», передает РИА «Новости».

«Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам России», – добавил он.

Напомним, в официальном документе, опубликованном на сайте правительственной информации Великобритании, говорится о введении персональных санкций в отношении 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека.

Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев заявлял, что РФ намерена принять ответные меры на британский «список Магнитского». По его словам, в российском законодательстве предусмотрен принцип симметричного, зеркального ответа.

Сенатор Алексей Пушков заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что недружественные шаги Лондона делают невозможным улучшение российско-британских отношений в какой-либо обозримой перспективе.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что британский закон о санкциях станет для страны новым мощным экономическим инструментом и знаменует начало новой эры для санкционной политики Лондона.



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