Лишенного сана отца Сергия оштрафовали за отрицание коронавируса

07.07.2020, 12:23, Разное

Схимонах Сергий (Николай Романов) признан Мировым судом Верхней Пышмы виновным в распространении ложной информации о коронавирусе. Ему назначен штраф в размере 90 тысяч рублей.

Бывшего схиигумена обвинили по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ о

распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под

видом достоверных сообщений. Основатель Среднеуральского женского монастыря говорил в проповедях, что коронавирус – “псевдопандемия”, и россиян

насильно хотят поместить в “электронный лагерь Сатаны”. Епархия лишила отца Сергия

права проповедовать, но он продолжил призывать выходить на

улицы и протестовать.

Ранее Церковный суд лишил схиигумена сана за

нарушение монашеских обетов, правил святых апостолов и священных канонов. Схимонах

не пришел на слушание дела, поэтому решение было принято без его участия, сообщает РИА ФАН.