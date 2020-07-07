Лишенного сана отца Сергия оштрафовали за отрицание коронавируса
07.07.2020, 12:23, Разное
Схимонах Сергий (Николай Романов) признан Мировым судом Верхней Пышмы виновным в распространении ложной информации о коронавирусе. Ему назначен штраф в размере 90 тысяч рублей.
Бывшего схиигумена обвинили по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ о
распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под
видом достоверных сообщений. Основатель Среднеуральского женского монастыря говорил в проповедях, что коронавирус – “псевдопандемия”, и россиян
насильно хотят поместить в “электронный лагерь Сатаны”. Епархия лишила отца Сергия
права проповедовать, но он продолжил призывать выходить на
улицы и протестовать.
Ранее Церковный суд лишил схиигумена сана за
нарушение монашеских обетов, правил святых апостолов и священных канонов. Схимонах
не пришел на слушание дела, поэтому решение было принято без его участия, сообщает РИА ФАН.
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