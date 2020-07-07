“Давно мечтала”: жена сбежала от Сергея Жукова в Америку

07.07.2020, 12:23, Разное

В начале нулевых артист был женат на дочери вице-президента “АвтоВАЗа” Елене Добындо. Как отметил певец, на их отношения сильно повлияла популярность группы “Руки вверх”. Возлюбленной лидера бойбенда часто угрожали фанатки, которые караулили кумира под окнами квартиры. Сергей Жуков признался, что в те годы просто был не был готов к семье.

В итоге отношения с женой разладились, брак не смог спасти и общий ребенок – дочь Саша появилась в 2001 году. Музыкант в эфире шоу “Судьба человека” отметил, что людей должно связывать что-то, кроме детей. У них с первой супругой отсутствовали общие интересы, плюс артиста никогда не было рядом. Певец заявил, что они с Еленой не могли просто сесть и поболтать. Конечно, в итоге семья распалась.

Добыдно приняла решение уехать в Америку вместе с дочерью. “Она давно об этом мечтала”, – сказал Сергей Жуков. В то время Саше было 6 лет, так что девочка смогла быстро адаптироваться к новым реалиям. Артист отметил, что у него прекрасные отношения со старшенькой. Наследница может прилететь к отцу в любой момент, и они часто проводят вместе каникулы.

Сейчас лидер группы “Руки вверх” счастливо женат на Регине Бурд, бывшей солистке коллектива “Сливки”. Музыкант без ума от супруги. Как отметил Сергей Жуков в эфире шоу “Судьба человека”, его возлюбленная должна была родиться в XVIII веке. “Мы впервые поцеловались только через восемь месяцев знакомства”, – улыбается артист.