Сбербанк вновь снизил ставки по ипотеке

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07.07.2020, 12:18, Новости дня

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта, сообщается в поступившем в редакцию Вести.Ru пресс-релизе крупнейшего банка страны. Это второе снижение за последние два месяца. Сбербанк в мае уменьшил ставки по основным ипотечным программам на 0,8 процентных пункта.

Теперь льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке составит от 1,2% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования и от 4,7% годовых — при регистрации сделки в электронном виде.
 
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса "ДомКлик" от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.
 
"Рынок недвижимости ожил, спрос на покупку жилья растет — так, в июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам важно поддержать
россиян в решении квартирного вопроса, поэтому мы продолжаем улучшать условия ипотечных программ Сбербанка", — заявил Николай Васёв, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка.

Средняя ставка по ипотеке в РФ в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. 

По словам Набиуллиной, на снижение средней ставки повлияла и льготная ипотека. "Где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%", — уточнила Набиуллина.

Ставка снижается и последовательно каждый раз обновляет минимум с ноября прошлого года. Предыдущий рекорд был в апреле. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась с 8,6% до 8,32% годовых, по данным Банка России.



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