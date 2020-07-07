 

Тренер “Крыльев Советов” Талалаев: нам поможет не чудо, а работа

07.07.2020, 12:18, Новости дня

Наставник футбольного клуба "Крылья Советов" Андрей Талалаев, который принял команду, находящуюся на последнем месте в таблице премьер-лиги, сообщил журналистам, что не сомневался, соглашаясь на работу. "Надеюсь на долгий роман", — сказал тренер.

"У меня сомнений [относительно работы в "КС"] не было, — цитирует Талалаева издание "Спорт-экспресс". – В таблицу не смотрю. А имею в виду игру команды и подбор футболистов. Это гораздо важнее. Матчей против "Ахмата" и "Зенита" хватило, чтобы понять — в оставшихся турах "Крылья" способны набрать максимальное количество очков".

"Кто-то говорит, что сейчас нам нужно совершить чудо, а я думаю все проще. Если каждый футболист сыграет на своем уровне, сохраним место в премьер-лиге. Самое главное – четко донести до футболистов, что работа с нашим тренерским штабом поможет им улучшить игру, реализовать свой потенциал. За последние четыре года мы построили три команды — "Тамбов", "Пюник" и "Химки". Причем вытаскивали их из критической ситуации. Так что в своих силах уверен", — считает тренер.

Говоря о предыдущем наставнике "Крылышек" Миодраге Божовиче, Талалаев отметил: "Я его телефонный номер взял, но пока мне не до звонков. Цейтнот жуткий, до игры с "Локомотивом" вообще не было свободной минуты. Чуть позже Миодрагу обязательно наберу. Если ответит – с удовольствием пообщаюсь".

Специалист не хотел бы публично обсуждать подробности своего контракта, но не собирается бросать "КС" в ближайшем будущем: "Если вас интересуют детали моего контракта, обратитесь к руководству клуба. И мое будущее не зависит от ближайших четырех матчей. Я очень надеюсь, что мы хорошо выполним свою работу, и с "Крыльями" у меня будет долгий роман".



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