Пушков объяснил подоплеку британских санкций против РФ

07.07.2020, 12:16, Новости дня

«Российско-британские отношения находятся на столь низком уровне, что новые санкции не в состоянии их ухудшить. При этом недружественные шаги Лондона делают невозможным улучшение этих отношений в какой-либо обозримой перспективе», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя введение Лондоном санкций в отношении 25 граждан России, якобы нарушающих права человека.

«Пока Великобритания находилась в составе Евросоюза, она согласовывала свою позицию с другими странами ЕС, у которых не было однозначного подхода к теме санкций в отношении России. После Brexit подобные акции со стороны Британии вполне ожидались, потому что теперь ничто не мешает Лондону двигаться в русле политики США», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Вместе с тем, это решение надо рассматривать в более широком контексте, продолжил собеседник. По его словам, сегодня Великобритания намерена превратиться в главного «защитника прав человека» во всем мире, «этакого флагмана либеральной идеологии». Выйдя из ЕС, Лондон ищет собственное лицо в международных делах, и правозащитная тематика, судя по всему, будет превращена в одно из главных направлений британской внешней политики.

«Неслучайно санкции приняты не только против граждан России, но и в отношении представителей Саудовской Аравии. Это сделано для того, чтобы исключить обвинения в адрес Великобритании в выборочном применении санкций и подозрений в том, что Лондон, вводя ограничения против России, не применяет их к другим государствам-союзникам Запада. Это относительно новый подход», – отметил сенатор.

«Думаю, мы наблюдаем попытку Британии заработать репутацию непредвзятой стороны в области защиты прав человека. По всей видимости, такая тенденция будет усиливаться. И, полагаю, следующим шагом станут санкции Британии в отношении тех стран, где, по мнению Лондона, дискриминируют представителей ЛГБТ-сообщества», – предположил политик.

«Что касается российско-британских отношений, то они находятся на столь низком уровне, что текущие санкции практически не в состоянии их ухудшить. При этом недружественные шаги Лондона, в том числе и в адрес высокопоставленных представителей Российской Федерации, делают невозможным улучшение двусторонних отношений в какой-либо обозримой перспективе», – заключил Пушков.

Напомним, в официальном документе, опубликованном накануне на сайте правительственной информации Великобритании, говорится о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека.

Кроме представителей России, в список попали 20 граждан Саудовской Аравии два высокопоставленных генерала вооруженных сил Мьянмы и две организации в Северной Корее».

Как заметил член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев, РФ намерена принять ответные меры на британский «список Магнитского». По его словам, в российском законодательстве предусмотрен принцип симметричного, зеркального ответа.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что британский закон о санкциях станет для страны новым мощным экономическим инструментом и знаменует начало новой эры для санкционной политики Лондона.

Напомним, в марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского». Также сообщалось, что санкции могут быть введены сразу после Брексита.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности, и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».