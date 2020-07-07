Украина возобновила работу 105 из 116 дипучреждений за границей – Кулеба

07.07.2020, 12:15, Новости дня

Украина по состоянию на 7 июля возобновила работу 105 дипломатических представительств за границей. Об этом сообщил в ходе брифинга 7 июля глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Всего, по его словам, за границей 116 посольств и консульств Украины. 11 из них находятся в странах, где ситуация с распространением коронавируса пока не позволяет возобновить работу дипломатических учреждений. “Как только такая возможность появится, мы обязательно их откроем”, – заверил чиновник.

Работа дипломатических учреждений Украины за границей была приостановлена в марте в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 7 июля заразились 11,63 млн человек, из них умерли 538 тыс., 6,31 млн выздоровели.