 

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали восемь российских оккупантов – штаб ООС

07.07.2020, 12:15, Новости дня

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали восемь российских оккупантов на Донбассе. Об этом 7 июля в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что еще один боевик получил ранения.

Огонь по вооруженным формированиям РФ Объединенные силы открыли в ответ на обстрел позиций украинских военных. При этом огонь по оккупантам велся из разрешенного Минскими соглашениями вооружения.

Также был уничтожен один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки боевиков, которые находились на огневых позициях противника.

8 окупантів загинули, одного поранено – дані розвідкиРосійські окупанти несуть суттєві втрати. Вчора під час обстрілу…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 7. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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