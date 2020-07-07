 

В ФСБ России заявили, что задержанный советник главы “Роскосмоса” Сафронов работал на “одну из спецслужб НАТО”

07.07.2020, 12:15, Новости дня

Задержанный сегодня в Москве советник главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина Иван Сафронов подозревается в работе на “одну из спецслужб НАТО”. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на заявление ФСБ РФ.

В документе говорится, что Сафронов собирал и передавал представителю НАТО составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

По статье о госизмене, которую инкриминируют Сафронову, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

О задержании Сафронова стало известно сегодня. В “Роскосмосе” сообщили, что задержание советника не касается текущей работы в госкорпорации.

Сафронов был назначен советником генерального директора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. На новом месте Сафронов должен был заниматься выстраиванием информационной политики в “Роскосмосе” и на входящих в госкорпорацию предприятиях.

На своей предыдущей работе журналист занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Агентство РБК пишет, что из “Коммерсанта” Сафронов ушел после скандала с выходом статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В Совфеде материал называли не соответствующим действительности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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