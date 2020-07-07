Сокращение быстрого сна связали с риском смерти от сердечно-сосудистых болезней

07.07.2020, 12:10, Разное



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Сокращение продолжительности фазы быстрого сна связано с увеличением риска смерти от болезней сердца и сосудов. Это показало исследование, опубликованное в JAMA Neurology.

Фаза быстрого движения глаз (БДГ) или быстрый сон – период сна, который сопровождается усилением деятельности мозга, в это время люди видят сны. Существует теории, что во время быстрого сна происходит консолидация опыта и полученной информации, формируются воспоминания.

Ученые указывают, что раньше связь БДГ-фазы с риском смерти не была известна. Ее сокращение связывали только с ухудшением памяти и когнитивных способностей. Однако апноэ во сне, которое часто приводит к нарушению быстрого сна, давно известно как спутник гипертонии и сердечно-сосудистой смертности.

Ученые проанализировали информацию примерно о четырех тысячах человек, которые принимали участие в двух длительных исследованиях сна. Более 2,5 тысяч человек, в частности, были описаны в исследовании «Исход расстройств сна у мужчин старшего возраста». За характером их сна наблюдали с 2003 по 2016 год, инструментальное определение его характеристик проводились каждые четыре года. Второй группой участников была Висконсинская когорта наблюдения за сном, ученые собирают данные о ней в течение уже 22 лет.

В первой группе участников сокращение быстрой фазы сна на каждые 5% было связано с увеличением риска смерти от сердечно-сосудистых болезней на 13%. Этот результат получился у исследователей после того, как они стали учитывать другие факторы риска смерти. В Висконсинской когорте результаты были практически такими же, несмотря на то, что участники были моложе и обоих полов.

Несмотря на то, что раньше сокращение БДГ-фазы не связывали с ухудшением соматического здоровья и смертью, ученые не считают свои открытия неожиданными. Дело в том, что недостаток сна в целом известен как фактор риска смерти, и сокращение периода быстрого сна утверждает о плохом качестве сна.

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