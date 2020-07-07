 

Эксперты заявляют, что у трех четвертей людей развивается «тихий» иммунитет

07.07.2020, 12:09, Разное

Исследователи полагают, что у трех четвертей людей из семьи, где коронавирусом заразился один человек, может появляться «тихий» иммунитет. Специалисты заявляют о необходимости исследований клеток, которые защищают организм от инфекций.
Эксперты заявляют, что они недооценили количество людей, болеющих коронавирусом, так как тесты направлены на поиск специальных антител в крови, а не тех, которые борются с инфекцией T-клетки в «памяти» крови. Как оказалось, у шести из восьми людей, которые жили вместе с больными, анализы крови показывают негативные результаты теста на антитела к COVID-19.

После проверки образцов крови на иммунитет T-клеток, обороны организма от инфицирования – поняли, что люди переболели коронавирусом с легкой симптоматикой. В исследовании изучали 7 семей, у которых выявили новые показатели крови на COVID-19. Специалисты поняли, что иммунологические системы отдельных больных «расщепляются» из-за реагирования на вирус, а у тех людей, у которых нет антител, происходит реакция в T-клетках на глубинном уровне.

Опираясь на анализы крови, исследователи подсчитали, что около 10% населения имеют иммунитет к вирусу. T-клетки считаются основным оружием организма для уничтожения вирусов. Они выделяются белыми кровяными клетками костного мозга. В исследовании участвовала небольшая выборка, и оно еще не рецензировано.



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