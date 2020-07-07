Психолог не исключает эмоциональные травмы у детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

07.07.2020, 12:09, Разное

Анна Завгороднева, психолог, не исключает эмоциональные травмы у детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Отдых актера с Мирославой Карпович в Крыму может ранить чувства его сына и дочери.

Эксперт считает нормальным начинать новые взаимоотношения после 4-х месяцев расставания, но для детей Павла Прилучного такая ситуация может быть травмирующей. Развод отца с матерью для всех детей – это стрессовая ситуация и необходимо сделать все, чтобы уменьшить последствия напряжения. Специалист напоминает, что часто дети обвиняют себя в разводе и нужно рассказать им, что они останутся родителями, невзирая на то, что жить вместе больше не получится.

С новыми возлюбленными родители должны познакомить детей не сразу. Психолог советует назначать встречи в нейтральном месте, медленно их сближая. Не стоит сразу при знакомстве говорить детям, что «это ваша новая мама». Такие слова очень вредят психике детей, несмотря на их возраст.