 

Психолог не исключает эмоциональные травмы у детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

07.07.2020, 12:09, Разное

Анна Завгороднева, психолог, не исключает эмоциональные травмы у детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Отдых актера с Мирославой Карпович в Крыму может ранить чувства его сына и дочери.
Эксперт считает нормальным начинать новые взаимоотношения после 4-х месяцев расставания, но для детей Павла Прилучного такая ситуация может быть травмирующей. Развод отца с матерью для всех детей – это стрессовая ситуация и необходимо сделать все, чтобы уменьшить последствия напряжения. Специалист напоминает, что часто дети обвиняют себя в разводе и нужно рассказать им, что они останутся родителями, невзирая на то, что жить вместе больше не получится.

С новыми возлюбленными родители должны познакомить детей не сразу. Психолог советует назначать встречи в нейтральном месте, медленно их сближая. Не стоит сразу при знакомстве говорить детям, что «это ваша новая мама». Такие слова очень вредят психике детей, несмотря на их возраст.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Американский ветеран сравнил коронавирус и Вторую мировую войну

15.04 / Политолог рассказал о намерении НАТО сдержать РФ

26.04 / Лидия Федосеева-Шукшина в открытом письме попросила Бари Алибасова вернуть ей квартиру в Новой Москве

19.04 / 10 неразгаданных тайн пандемии COVID-19

18.06 / Володин о позиции КПРФ по поправкам к Конституции: Выступили против социальных стандартов

07.05 / «Возможно, коронавирус»: Скончался младший брат Нонны Мордюковой

06.06 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 июня 2020 года

02.05 / Москва превращает оккупированные территории в центр антизападной коалиции

08.05 / Мнение: Миссия в Италии завершается

02.05 / Психолог рассказала о необходимых для крепкого брака чертах характера мужчины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска