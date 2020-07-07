 

Курьеры Delivery Club пригрозили забастовкой из-за невыплаты зарплаты

07.07.2020, 12:08, Новости дня

Инициативная группа курьеров, работающих с Delivery Club, и «Профсоюз «Курьер» сообщили о бессрочной приостановке работы до полной выплаты задержанных денег и планах провести забастовку возле офиса Mail.ru Group 9 июля, говорится в Telegram-канале профсоюза.

Профсоюз 5 июля сообщил, что 290 работающих с Delivery Club в Москве курьеров с мая не получают выплаты. Тогда сервис пообещал погасить долг в ближайшее время, а затем расторгнуть договор с логистическим партнером, задержавшим выплаты.

«К сожалению, один из логистических партнеров действительно допустил просрочку платежей в отношении нескольких десятков курьеров. Мы уже подключились к решению этой проблемы, в ближайшие дни задолженность перед курьерами будет полностью погашена. Мы категорически не приемлем такое отношение к курьерам, добросовестно работавшим в период домашней изоляции, поэтому немедленно расторгаем договор с данным логистическим партнером. Курьеры смогут продолжить работу, им будут предложены другие варианты трудоустройства», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Delivery Club.

На конец 6 июля курьеры так и не получили выплаты, говорится в заявлении «Профсоюза «Курьер». В самом Delivery Club рассказали vc.ru, что первые выплаты курьерам планируется перечислить 7 июля.



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