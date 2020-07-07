Личное: Подстриглась!
07.07.2020, 11:57, Разное
Лет 10 назад я психанула и зафигарила на башке дурацкий боб. Объясню, почему дурацкий.
Как и многие из вас, я, когда решалась на стрижку, вдохновлялась фоточками Виктории Бекхэм и других стильных дамочек. В реальности же, как это почти всегда и бывает, получила на выходе жалкие обкромсанные волосёнки.
Примерно такие:
Фото: istockphoto.com
Так вышло не потому, что мастер оказался говном, а совсем по другой причине.
Стрижка не решает проблему плохих волос. Именно с этой целью я тогда подстриглась.
Я не хотела выглядеть неухоженной нищебродкой. А ведь так и только так, к сожалению, выглядит любая женщина с плохими волосами: неудачницей.
Задолбавшись «лечить» обломанные волосы, я их просто состригла. Так, мне казалось, будет лучше.
Именно казалось. В реальности стрижка ещё сильнее подчеркнула всю плачевность тогдашнего состояния моих волос.
Длинные, пусть и негустые, волосы можно хотя бы в пучок закрутить. Короткие же болтаются у лица несчастными сопельками, привлекая к себе повышенное внимание. И даже если эти сопельки старательно уложить, всё равно, в целом, на голове получается говно для бедных.
Чтобы сделать красивую удлинённую стрижку, нужны красивые, сильные волосы. Особенно — у лица.
Фото: istockphoto.com
Если вы недовольны состоянием своих волос, не повторяйте мою ошибку: не делайте стрижку. Стрижка только усугубит проблему. Вы будете рыдать в три ручья, как когда-то рыдала я.
Если волосы у вас — не в лучшем состоянии, то одним взмахом ножниц или одной маской проблему плохих волос вы не решите. Это серьёзный вопрос и решать его нужно комплексно. Не буду врать: на то уйдёт время, но оно того стоит.
Я же смогла отрастить волосы. Сейчас они выглядят хорошо.
Конечно, не тяжёлая коса «в руку», но гривы у меня и в юности не было. В свои почти 40 — я отрастила косичку той же длины и толщины, что была у меня в старших классах школы.
Фото: Моё
На самом деле, те, кто — в теме, понимают, насколько это круто для женщины моего возраста. У большинства женщин с годами волосы становятся хуже.
Вот и у меня в какой-то момент они перестали расти дальше определённой длины: ломались и всё тут. На фото — моя максимальная длина до того, как я серьёзно занялась волосами.
Фото: Моё
Впрочем, нет: вру. Сначала я нарастила пряди, но мне это не подошло. Я люблю естественность и свободу. Я отказываюсь, запустив руку в волосы, чувствовать какие-то там крепления. Не хочу напрягаться при каждом дуновении ветра из-за того, что окружающим вдруг станет понятно, что у меня — пришитые волосы.
Сейчас у меня — свои волосы, из которых при желании можно сделать красивую причёску, из которых получается не конский, но вполне нормальный хвост, которые не стыдно заплести в мою любимую косичку. И пусть эта косичка никого не поразит диковинной густотой, но выглядит она прилично.
Фото: Моё
Что именно я делала?
Я восстанавливала волосы изнутри, не позволяя — это важно! — внешним факторам сводить результат такого восстановления на нет.
Расскажу, как именно я восстанавливала волосы изнутри, а также о том, как вы вредите своим волосам по 8 часов в сутки, даже не подозревая об этом.
Моё восстановление — изнутри: витамины Honey Teddy.
Я их жую круглый год, не делая никаких перерывов. Если вы — не фанат беспрерывного приёма витаминов, то минимальный курс — 3 месяца. Оптимальный — 6.
Остановиться на одной баночке и забить на курс — значит не получить накопительного эффекта, который при приёме витаминов необходим.
Мои волосы начали расти после того, как я подсела на «мишки». Подруги, которые вслед за мной стали их принимать, тоже заметили рост. А те, у кого волосы ещё и лезли, вообще были на седьмом небе от счастья. Линька прекратилась!
У меня до приёма витаминов остро стояла другая проблема: волосы не лезли, а ломались. Перестали!
Мишки Honey Teddy прошли экспертизу в Роспотребнадзоре, которая показала: их состав соответствует заявленному, что, к сожалению, — большая редкость, когда речь заходит о витаминах.
Где купить мои Honey Teddy с выгодой?
При промокоде MIRO — скидка 500 рублей при заказе курса на 3 месяца (от 3 баночек).
В период восстановления волос, когда накопительный эффект от витаминов ещё не был достигнут, я пользовалась корейской маской-филлером CP-1. Стоит копейки, а эффект — потрясающий: моментальнейший визуальный эффект за одно применение. После этой маски даже солома выглядит ухоженно.
Продаётся в том же магазине, что и «мишки».
На весь раздел корейской косметики в магазине действует скидка 10% по промокоду KOREA.
А теперь, как и обещала выше, расскажу о том, как вы вредите волосам по 8 часов в сутки, совершенно не подозревая об этом.
Если наволочка, на которой вы спите, не является идеально гладкой, то волосы об неё трутся, а не скользят. Как следствие, ломаются. Пока вы спите, ваши волосы ломаются.
Спать нужно на шёлке!
Шёлк — очень нежный материал, и волосы об него не трутся. Они по нему скользят, а, значит, меньше ломаются, становятся более гладкими и, в целом, выглядят лучше!
Шёлк хорошо сказывается и на состоянии кожи лица. Он, в отличие от хлопка, не впитывает сыворотки и кремы, которые я наношу перед сном: вся польза от них достаётся моей коже, а не наволочке. Теперь я просыпаюсь без заломов на лице.
Очень советую купить «мишки» вместе с шёлковой наволочкой 8 HORAS of silk.
Хотите наволочки других цветов или с принтами — ходите сюда!
Я заказала себе ещё и шёлковую маску для сна: так мои нежные веки и ресницы — всю ночь под надёжной защитой нежного шёлка. Я выбрала Exotic — розовую с большими цветами.
По промокоду МИРО — скидка 10% на весь ассортимент 8 HORAS of silk, кроме наборов.
«Мишки» и наволочка в наборе — здесь!
В общем, будьте умненькими: решайте серьёзные проблемы, в том числе и с волосами, не наскоком, не питая иллюзий, а комплексно и не отступая от цели.
Довольны качеством своих волос? С возрастом ваши волосы стали хуже или по-прежнему прекрасны? Расскажите о том, как ухаживаете за волосами.
Может, на заметку чего возьму.
Спасибо!
Источник: Лена Миро
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