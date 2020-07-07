Личное: Подстриглась!

07.07.2020, 11:57, Разное

Лет 10 назад я психанула и зафигарила на башке дурацкий боб. Объясню, почему дурацкий.

Как и многие из вас, я, когда решалась на стрижку, вдохновлялась фоточками Виктории Бекхэм и других стильных дамочек. В реальности же, как это почти всегда и бывает, получила на выходе жалкие обкромсанные волосёнки.

Примерно такие:



Фото: istockphoto.com

Так вышло не потому, что мастер оказался говном, а совсем по другой причине.

Стрижка не решает проблему плохих волос. Именно с этой целью я тогда подстриглась.

Я не хотела выглядеть неухоженной нищебродкой. А ведь так и только так, к сожалению, выглядит любая женщина с плохими волосами: неудачницей.

Задолбавшись «лечить» обломанные волосы, я их просто состригла. Так, мне казалось, будет лучше.

Именно казалось. В реальности стрижка ещё сильнее подчеркнула всю плачевность тогдашнего состояния моих волос.

Длинные, пусть и негустые, волосы можно хотя бы в пучок закрутить. Короткие же болтаются у лица несчастными сопельками, привлекая к себе повышенное внимание. И даже если эти сопельки старательно уложить, всё равно, в целом, на голове получается говно для бедных.

Чтобы сделать красивую удлинённую стрижку, нужны красивые, сильные волосы. Особенно — у лица.



Фото: istockphoto.com

Если вы недовольны состоянием своих волос, не повторяйте мою ошибку: не делайте стрижку. Стрижка только усугубит проблему. Вы будете рыдать в три ручья, как когда-то рыдала я.

Если волосы у вас — не в лучшем состоянии, то одним взмахом ножниц или одной маской проблему плохих волос вы не решите. Это серьёзный вопрос и решать его нужно комплексно. Не буду врать: на то уйдёт время, но оно того стоит.

Я же смогла отрастить волосы. Сейчас они выглядят хорошо.

Конечно, не тяжёлая коса «в руку», но гривы у меня и в юности не было. В свои почти 40 — я отрастила косичку той же длины и толщины, что была у меня в старших классах школы.



Фото: Моё

На самом деле, те, кто — в теме, понимают, насколько это круто для женщины моего возраста. У большинства женщин с годами волосы становятся хуже.

Вот и у меня в какой-то момент они перестали расти дальше определённой длины: ломались и всё тут. На фото — моя максимальная длина до того, как я серьёзно занялась волосами.



Фото: Моё

Впрочем, нет: вру. Сначала я нарастила пряди, но мне это не подошло. Я люблю естественность и свободу. Я отказываюсь, запустив руку в волосы, чувствовать какие-то там крепления. Не хочу напрягаться при каждом дуновении ветра из-за того, что окружающим вдруг станет понятно, что у меня — пришитые волосы.

Сейчас у меня — свои волосы, из которых при желании можно сделать красивую причёску, из которых получается не конский, но вполне нормальный хвост, которые не стыдно заплести в мою любимую косичку. И пусть эта косичка никого не поразит диковинной густотой, но выглядит она прилично.



Фото: Моё

Что именно я делала?

Я восстанавливала волосы изнутри, не позволяя — это важно! — внешним факторам сводить результат такого восстановления на нет.

Расскажу, как именно я восстанавливала волосы изнутри, а также о том, как вы вредите своим волосам по 8 часов в сутки, даже не подозревая об этом.

Моё восстановление — изнутри: витамины Honey Teddy.

Я их жую круглый год, не делая никаких перерывов. Если вы — не фанат беспрерывного приёма витаминов, то минимальный курс — 3 месяца. Оптимальный — 6.

Остановиться на одной баночке и забить на курс — значит не получить накопительного эффекта, который при приёме витаминов необходим.

Мои волосы начали расти после того, как я подсела на «мишки». Подруги, которые вслед за мной стали их принимать, тоже заметили рост. А те, у кого волосы ещё и лезли, вообще были на седьмом небе от счастья. Линька прекратилась!

У меня до приёма витаминов остро стояла другая проблема: волосы не лезли, а ломались. Перестали!

Мишки Honey Teddy прошли экспертизу в Роспотребнадзоре, которая показала: их состав соответствует заявленному, что, к сожалению, — большая редкость, когда речь заходит о витаминах.

Где купить мои Honey Teddy с выгодой?

При промокоде MIRO — скидка 500 рублей при заказе курса на 3 месяца (от 3 баночек).

В период восстановления волос, когда накопительный эффект от витаминов ещё не был достигнут, я пользовалась корейской маской-филлером CP-1. Стоит копейки, а эффект — потрясающий: моментальнейший визуальный эффект за одно применение. После этой маски даже солома выглядит ухоженно.

Продаётся в том же магазине, что и «мишки».

На весь раздел корейской косметики в магазине действует скидка 10% по промокоду KOREA.

А теперь, как и обещала выше, расскажу о том, как вы вредите волосам по 8 часов в сутки, совершенно не подозревая об этом.

Если наволочка, на которой вы спите, не является идеально гладкой, то волосы об неё трутся, а не скользят. Как следствие, ломаются. Пока вы спите, ваши волосы ломаются.

Спать нужно на шёлке!

Шёлк — очень нежный материал, и волосы об него не трутся. Они по нему скользят, а, значит, меньше ломаются, становятся более гладкими и, в целом, выглядят лучше!

Шёлк хорошо сказывается и на состоянии кожи лица. Он, в отличие от хлопка, не впитывает сыворотки и кремы, которые я наношу перед сном: вся польза от них достаётся моей коже, а не наволочке. Теперь я просыпаюсь без заломов на лице.

Очень советую купить «мишки» вместе с шёлковой наволочкой 8 HORAS of silk.

Хотите наволочки других цветов или с принтами — ходите сюда!

Я заказала себе ещё и шёлковую маску для сна: так мои нежные веки и ресницы — всю ночь под надёжной защитой нежного шёлка. Я выбрала Exotic — розовую с большими цветами.

По промокоду МИРО — скидка 10% на весь ассортимент 8 HORAS of silk, кроме наборов.

«Мишки» и наволочка в наборе — здесь!

В общем, будьте умненькими: решайте серьёзные проблемы, в том числе и с волосами, не наскоком, не питая иллюзий, а комплексно и не отступая от цели.

Довольны качеством своих волос? С возрастом ваши волосы стали хуже или по-прежнему прекрасны? Расскажите о том, как ухаживаете за волосами.

Может, на заметку чего возьму.

Спасибо!