Доктора позволили Анастасии Заворотнюк быть дома с родными

07.07.2020, 11:53, Разное

Стало известно, что в лечении Анастасии Заворотнюк произошли изменения. Доктора позволили актрисе проживать дома с семьей.

Специалисты отчитывались перед президентом Владимиром Путиным об инновационных способах лечения, которые можно использовать в ситуации с Анастасией Заворотнюк. Положение пока не критично, и врачи ограничиваются традиционным лечением. Поклонники актрисы обрадовались, что страшное осталось в прошлом. Риски в любом случае остаются, так как еще год назад болезнь знаменитости считали смертельной.

Недавно возникло еще одно свидетельство из телеграмм-канала Sothebys Life, что Анастасия Заворотнюк поправляется и доктора разрешили ей вернуться из клиники в свой загородный дом, где есть все для реабилитации актрисы. В имении в 900 квадратных метров есть бассейн и спортзал, которые необходимы для восстановления актрисы.